武漢肺炎疫情升溫 U16亞青籃賽取消

（中央社記者龍柏安台北4日電）中華籃球協會副秘書長李雲翔表示，今天收到國際籃球總會（FIBA）來函，表示因武漢肺炎疫情日趨嚴峻，原訂4月在黎巴嫩與澳洲舉行的U16亞洲青年男、女籃球錦標賽將全部取消。

U16亞洲青年男子籃球錦標賽，原訂於4月5日至10日在黎巴嫩首都貝魯特舉行，U16亞洲青年女子籃球錦標賽則於同一時間在澳洲坎培拉登場。

由於U16亞青男、女籃球錦標賽是U17世界青年籃球錦標賽的資格賽，因此FIBA也宣布，將以U16亞青男、女籃參賽隊伍當中世界排名最高的4隊（澳洲、中國、日本與南韓），晉級今年U17世青賽。

為備戰今年U16亞青賽，中華小將們已分頭開訓，亞青男籃代表隊選在新莊的晧宇國際亞洲區籃球培訓中心集訓，亞青女籃代表隊則在台南永仁高中。李雲翔表示，在收到FIBA來函後已通知亞青男、女籃代表隊的總教練，代表隊近日也將提前解編。

除此之外，原訂3月18日起在印度班加羅爾開打的3對3奧運資格賽，也確定順延，至於要延到何時目前沒有答案。

李雲翔表示，雖然目前3對3奧運資格賽何時舉辦還不明朗，不過中華3對3女籃總教練錢薇娟已表態，希望等待的這段期間仍繼續維持代表隊集訓，「我們明天就會和國訓中心溝通，看能否將集訓計畫延長，讓球員繼續備戰。」（編輯：張雅淨）1090304