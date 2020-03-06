柯瑞復出拿全隊最高23分 勇士不敵衛冕軍暴龍

（中央社舊金山5日綜合外電報導）美國職籃NBA球星柯瑞戰勝左手骨折傷勢，今天復出攻下並列全隊最高的23分，另有7助攻、7籃板，表現雖然全面，但金州勇士仍以113比121不敵衛冕軍多倫多暴龍。

柯瑞（Stephen Curry）在缺席58場比賽後於今天歸隊，首節送出3次助攻，次節先是拋投、罰球接連得手完成「3分打」，讓復出後的得分開張，之後趕在進攻時間結束前，砍進「壓哨」大號三分球，上半場他拿下11分，勇士以55比62落後。

下半場的比賽，柯瑞在第3節再添8分，勇士在巴斯考（Eric Paschall）砍進三分球後，一度以85比82將比分超前，但打完3節勇士仍以88比89落後暴龍1分。

末節勇士在巴斯考2罰中1後，一度以95比95扳平戰局，但暴龍一波5比0攻勢要回領先，勇士則是靠一波7比0反撲，將落後縮小到剩下2分，保有逆轉的希望，但暴龍西雅坎（Pascal Siakam）接連拿下分數，穩住球隊領先，最終勇士以113比121不敵暴龍，未能拿下本季第2次的2連勝。

贏球的暴龍穩居東區第2，今天拿下勝利，繼東區龍頭密爾瓦基公鹿後，成為本季第2支確定闖進季後賽的球隊。

勇士去年10月30日對鳳凰城太陽的比賽，柯瑞發生左手骨折意外，本季只打4戰，就高掛免戰牌至今。他在今天的這場比賽包括三分球12投3中在內，16次出手命中6球，攻下並列全隊最高的23分。

李（Damion Lee）也攻下勇士最多的23分，魏金斯（Andrew Wiggins）貢獻21分，克里斯（Marquese Chriss）有17分、12籃板的「雙十」成績。

暴龍鮑爾（Norman Powell）轟下全場最高37分，勞瑞（Kyle Lowry）有26分、10助攻，伊巴卡（Serge Ibaka）13分、13籃板，都繳出「雙十」好成績。

近年5次打進總冠軍賽、3度奪冠的勇士，因為杜蘭特（Kevin Durant）上個球季結束後轉效布魯克林籃網、湯普森（Klay Thompson）因左膝前十字韌帶撕裂傷整季報銷，加上柯瑞又因傷缺陣，讓球隊戰力大損，今天輸球後，本季至今只拿下14勝49敗、全聯盟墊底的成績。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1090306