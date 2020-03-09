愛德準大三元 率璞園拉下半季2連勝

（中央社記者龍柏安台北9日電）璞園建築洋將愛德今天攻下26分、11籃板與7助攻，其中光在決勝第4節就攻下9分，率隊以83比79擊敗高雄九太，在SBL超級籃球聯賽下半季拉出2連勝。

第17季SBL超級籃球聯賽下半季賽事，今天在板橋體育館進行2場比賽，由於武漢肺炎（COVID-19，2019年冠狀病毒疾病）疫情影響，比賽採取「閉門」方式舉行。

來自立陶宛的愛德（Edvinas Seskus），今天強勢出擊，也是他繼昨天轟下24分之後，今天得分再次飆破20分大關，他開玩笑說，這樣的轉變都是因為他在農曆新年期間，和未婚妻訂婚了。

愛德強調，自己表現升級的的原因，就是球隊另一名洋將米勒（Quincy Miller）已加入球隊，新戰力也替球隊帶來更多能量，也因為新隊友幫忙吸引防守，才讓他有更多輕鬆得分的機會。

璞園總教練麥班達則坦言，愛德是一名非常不貪功的球員，這兩場愛德表現出色，一方面也是大家都把焦點與注意力放在新洋將身上，不過他仍推崇：「愛德的11個籃板幫了很大的忙。」

九太總教練劉嘉發賽後對於自家球員的表現很滿意，卻對裁判的吹判很有意見，他說：「在籃球這麼低迷的時候還這樣吹，我很難過。」

劉嘉發強調，今年打了18場比賽，他才第一次談裁判問題，「感覺起來他們像在吹一場練習賽，想吹就吹，除了尺度不一，誤判也一堆。」（編輯：李錫璋）1090309