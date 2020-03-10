兄弟公布新戰袍戰象披甲 29日主場開幕戰亮相

（中央社記者謝靜雯台北10日電）中職中信兄弟隊公布新球季新戰袍「戰象披甲」，以兄弟球團代表色「榮耀黃」與「鋼鐵藍」為主軸設計，繡上中文姓名，將於29日台中洲際棒球場主場開幕戰正式亮相。

中信兄弟喊出年度口號CHASE，視覺形象球員們駕駛著新一代鋼鐵王者之象「猛瑪．鋼鐸拉」衝破層層阻礙、直奔頂端，朝向總冠軍邁進，形象影片首部曲及全新球員出場動畫，將於29日洲際主場開幕戰首播。

兄弟隊今天公布新球季球衣「戰象披甲」，以代表色「榮耀黃」及「鋼鐵藍」為主軸，呈現團隊榮耀至上與不負鋼鐵球迷支持的兄弟精神，運用強烈對比色塊的交錯設計，讓球衣有修飾效果且更具層次感。

「戰象披甲」採取中文姓名字體設計，方便球迷場上辨識，兄弟新球季首戰將於28日作客桃園棒球場與樂天桃猿隊交手，當天將穿上傳統中文球衣，29日洲際主場開幕戰與統一獅隊交手，「戰象披甲」新戰袍首度亮相。

兄弟球團表示，除開幕週外，本季例行賽開打後，週二至週四比賽，球員們將穿著傳統中文球衣，週五至週日比賽則會穿上「戰象披甲」戰袍。（編輯：張芷瑄）1090310