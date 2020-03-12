若符合兩個條件 中職可能採取單一球季

（中央社記者楊啟芳台北12日電）中華職棒受到武漢肺炎影響，開幕戰再度延後至4月11日，但若參加6搶1資格賽，又打進奧運，符合這兩個條件就會採取單一球季；另外，年底舉辨亞洲冬季棒球聯盟的機會也不大。

吳志揚指出，原則上還是希望將例行賽240場打完，因為現在還有很多不確定因素，等場地協調好，聯盟會先公布上半季賽程，目前也會照著原本的上、下半季賽制來進行。

不過由於中職已經二度延後開幕戰，還要參加預定於6月17日開打的6搶1東京奧運最終資格賽，以及若進奧運還要參賽。中職會長吳志揚表示，要是符合這兩個條件，中職將改為單一球季。

吳志揚指出，如果採單一球季，到後面隊伍戰績拉開的話，票房可能會有影響，所以還是盡量以上、下半季為目標；若進行到一半確定打進奧運，就自動改成單一球季，不會產生上半季冠軍。

至於如果是單一球季，總冠軍賽制會如何更動，吳志揚說：「中職歷史上並沒有4支球隊的情況下採取單一球季，這個還有機會再討論，怎樣才公平又好看，要研究一下。」

由於現在台、日、韓職棒賽程都受到影響，要把例行賽消耗完，吳志揚說，原本都在年底舉辦的亞洲冬季棒球聯盟，今年舉辦的機會不大，「已經有常常參加的單位說不會來參加。」（編輯：吳協昌）1090312