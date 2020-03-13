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侯羿輔8.2局飆11K鎖國體 大專聯賽北市大搶勝

最新更新：2020/03/13 15:21
108學年度大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽，台北市大13日與國立體大交手，北市大先發投手侯羿輔（圖）差1個出局數無緣完封，先發8.2局飆11K，壓制國立體大打線，率隊以8比3搶下勝利。（大專體總提供）中央社記者謝靜雯傳真　109年3月13日
108學年度大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽，台北市大13日與國立體大交手，北市大先發投手侯羿輔（圖）差1個出局數無緣完封，先發8.2局飆11K，壓制國立體大打線，率隊以8比3搶下勝利。（大專體總提供）中央社記者謝靜雯傳真　109年3月13日

（中央社記者謝靜雯台北13日電）大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽，北市大侯羿輔差1個出局數無緣完封，先發8.2局飆11K，壓制國立體大打線，率隊以8比3搶下勝利，投出大學代表作，教練廖文男給予高評價。

108學年度大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽，台北市大今天與國立體大交手，北市大先發投手侯羿輔展現壓制力，8局投完僅被敲出3支安打，送給國立體大11次三振，直到9局先投出保送，被敲安打，兩人出局後再被敲出安打失掉1分退場，無緣挑戰完封。

投手陳昭聿接手後援，被敲出清壘三壘打失掉2分，這2分記在先發投手侯羿輔身上，陳昭聿再投出保送，即時回穩三振抓到第3個出局數，替球隊守住勝利。

北市大今天打線發揮，比賽前半段就積極搶分，首局靠著接連保送、對手守備失誤、安打先拿2分，2局再添1分，3局靠著安打、失誤、短打推進、高飛犧牲打跑回第3分，北市大8局再起攻勢，靠著單局2安2保送，多添3分保險分，9局靠著接連2支安打，拿下第8分，順利拿下比賽勝利。

侯羿輔總計用128球投8.2局，僅被敲出5支安打，投出11次三振，失掉3分皆為責失分，拿下勝投；侯羿輔投出目前為止大學先發最長局數，前8局好投壓制，但9局亂了投球節奏，沒能完封國體大，他也表示可惜、還需要再努力。

北市大教練廖文男給先發投手侯羿輔高評價，直言侯羿輔自律性高、態度很好，加上有好的身材條件，藉由比賽累積經驗，大學階段持續進步。

北市大複賽打擊狀況維持不錯，今天全場敲出14支安打，廖文男對球隊的攻擊有信心，今天拿下複賽首勝，目前累積戰績2勝3敗（預賽對戰帶入複賽），廖文男希望接下來2場比賽全力拿下。（編輯：張芷瑄）1090313

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