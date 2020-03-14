NBA全面停賽 字母哥等球星捐助球場員工

（中央社洛杉磯14日綜合外電報導）美國職籃NBA因武漢肺炎疫情而全面停賽，密爾瓦基公鹿「字母哥」安特托昆博及紐奧良鵜鶘威廉森等球員及球隊，承諾要為因疫情蒙受工資損失的球場員工提供經濟援助。

安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）宣布，他將對公鹿主場第一服務廣場（Fiserv Forum）員工捐贈10萬美元（約新台幣300萬元）。

安特托昆博推文說：「這比籃球更重要！在這艱難時期，我要幫助這些人，他們讓我和家人以及隊友的生活比較輕鬆。」

另外，威廉森（Zion Williamson）也允諾，將支付國王主場冰沙國王中心（Smoothie King Center）所有員工的下個月薪水。

威廉森表示：「我的母親一向為我樹立榜樣，要尊重他人並感謝我們所擁有，所以我今天承諾支付冰沙國王中心所有員工未來30天的薪水。」

此前，克里夫蘭騎士前鋒洛夫（Kevin Love）12日也承諾提供10萬美元，幫助主場球館員工及支援人員。這筆支出可望獲得球團部分贊助。

除了球員捐助，金州勇士球團也宣布，老闆及球員將捐贈100萬美元（約新台幣3000萬元）給一個急難救助基金，以援助主場大通中心（Chase Center）的1000多名兼職員工。

勇士球星柯瑞（Stephen Curry）表示：「身為球員，我們希望與我們的球團及教練做些事情，以協助減輕這段期間的痛苦。」

NBA和北美職業冰球聯盟（NHL）停賽以及演唱會取消，將對時薪員工造成重大衝擊。公共衛生官員警告，大批人群聚集將加速2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）傳播。

NHL匹茲堡企鵝隊（Pittsburgh Penguins）球員已設立一個基金，支付「所有全職及兼職球場/服務員工的薪水，以免他們因NHL暫停例行賽季而失去收入」。（譯者：陳正健/核稿：張佑之）1090314