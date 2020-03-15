許峻暘8局9K開南搶勝 大專聯賽南華8強止步

（中央社記者謝靜雯台北15日電）大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽，開南大學投手許峻暘，今天先發8局飆9K，壓制南華大學打線，開南打線串聯，陳建川3安2打點，以5比0搶勝，目前戰績累積3勝，南華8強止步。

108學年度大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽，開南大學今天派出許峻暘先發，首局面對首名打者投出觸身球保送，但即時回穩，連抓8個出局數，直到3局2人出局後，才又投出保送、讓對手上到壘包。

許峻暘用112球先發投8局，僅被敲出4支安打，投出1次四壞保送、1次觸身球保送，飆出9次三振、無失分，詹曜銘9局接手後援，投出1次保送、沒有被敲安打，成功替球隊守住勝利。

開南大學比賽前半段有攻勢，3局1人出局後靠著陽尚衛、陳建川接連安打、再連續選到2次保送，滿壘時擠回1分，4局再起攻勢，靠著保送、湯家豪及陽尚衛接連安打，先送回1分，陳建川適時安打，一棒送回2分，幫助球隊取得4比0領先。

開南大學6局再起攻勢，湯家豪安打上壘，陳建川、莊凱文接連安打，送回球隊第5分，順利拿下比賽勝利；開南大學今天打線串聯，湯家豪、陳建川各敲出3支安打，陳建川、莊凱文各有2分打點。

開南大學預賽帶著1勝2敗進到複賽，複賽首戰以10比1擊敗高苑科大，今天再擊敗南華大學，目前累積戰績3勝2敗，明天將與勁敵文化大學交手，複賽最後一戰則與國立體大碰頭，全力搶勝爭取晉級4強決賽門票；南華大學為上屆大專聯賽殿軍，今天吞敗後，確定無緣晉級、本屆8強止步。（編輯：管中維）1090315