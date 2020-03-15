中職熱身賽閉門打 曾陶鎔：比賽像電視音響壞掉

因應武漢肺炎疫情，中華職棒從13日起加辦的官辦熱身賽不開放民眾進入，15日中信兄弟隊與味全龍隊在洲際棒球場交手，球迷座位區空蕩蕩一片。中央社記者張新偉攝 109年3月15日

（中央社記者張新偉台中15日電）受到武漢肺炎疫情影響，中華職棒官辦熱身賽採取閉門比賽，連續打了3天的味全龍隊曾陶鎔表示，沒有球迷現場加油聲，比賽感覺就像是看電視的時候音響壞掉。

龍象大戰過去是中華職棒最熱鬧的經典組合，除了球員場上比拚，兩邊球迷也在場邊較勁，但是受到武漢肺炎疫情影響，除了中職開幕戰延至4月11日開打，從13日起的官辦熱身賽，也不開放民眾進入，而17日開始的二軍例行賽，也將閉門進行。

面對偌大球場，空蕩蕩的球迷座位，曾陶鎔表示現場少了球迷的加油聲，就是像看電視時候音響壞掉；儘管如此，他也向球迷喊話，非常期間大家互相包容，「我們一起等這個疫情過去，再來球場感受球場魅力」。

擁有眾多球迷支持的中信兄弟，首次在熱身賽打閉門賽事，岳東華表示，閉門比賽很安靜，連球員之間說話都聽得到，但是少了場邊球迷的加油鼓勵，比賽就少了激勵的感覺。他也向球迷說，「雖然沒辦法到球場看我們，但是可以透過電視或者是網路上觀看，為我們加油打氣」。（編輯：黃世雅）1090315

受到武漢肺炎疫情影響，中華職棒從13日起的官辦熱身賽採閉門進行，15日中信兄弟隊與味全龍隊在洲際棒球場交手，觀眾席上僅有工作人員。中央社記者張新偉攝 109年3月15日

受武漢肺炎疫情影響，中華職棒從13日起的官辦熱身賽不開放民眾進入，15日中信兄弟隊與味全龍隊在洲際棒球場交手，觀眾席上僅剩聯盟工作人員。中央社記者張新偉攝 109年3月15日

受到武漢肺炎疫情影響，中華職棒從13日起加辦的官辦熱身賽不開放民眾進入，15日在洲際棒球場進行中信兄弟隊與味全龍隊賽事，場邊僅有戴著口罩的工作人員。中央社記者張新偉攝 109年3月15日

受武漢肺炎疫情影響，中華職棒官辦熱身賽採閉門方式進行，連續打了3天的味全龍隊曾陶鎔（前右）表示，沒有球迷現場加油聲，比賽感覺就像是看電視的時候音響壞掉。中央社記者張新偉攝 109年3月15日

受到武漢肺炎疫情影響，中華職棒官辦熱身賽採閉門比賽，味全龍隊曾陶鎔表示，現場少了球迷的加油聲，就像看電視時音響壞掉；儘管如此，他也向球迷喊話，非常期間大家互相包容，「我們一起等這個疫情過去，再來球場感受球場魅力」。中央社記者張新偉攝 109年3月15日