文化投手姚杰宏拚選秀 開始準備中職測試會

文化大學棒球隊投手姚杰宏16日在大專聯賽（公開一級）8強複賽，7.1局好投壓制開南打線，最快球速146公里，率隊拿下勝利。中央社記者謝靜雯攝 109年3月16日

（中央社記者謝靜雯台中16日電）文化大學棒球隊投手姚杰宏今天在大專聯賽（公開一級）8強複賽，7.1局好投壓制開南打線，最快球速146公里，率隊奪勝；他將挑戰中職選秀，現在開始照著準備測試會的步調調整。

文化大學大四投手姚杰宏是陣中備受倚賴的投手戰力，此次大專聯賽複賽首戰率隊以8比0擊敗美和科大，今天與開南大學交手，7.1局失掉1分責失分，壓制開南大學打線，率隊以8比3拿下勝利。文化大學複賽累積戰績（預賽對戰帶入）6勝1敗、晉級4強決賽，姚杰宏複賽就貢獻2勝。

姚杰宏自評今天比賽前半段表現還不錯，但投到8局開始比較急，才會發生不穩、失掉分數，備戰28日開打的4強決賽，會持續調整修正。

姚杰宏今年畢業後也計畫投入中職選秀，因為沒有國手資歷，他想挑戰職棒要透過參加新人測試會。姚杰宏表示，從大專聯賽開始，到之後春季聯賽出賽，都會按著準備測試會的步調來調整。

姚杰宏自評大學4年進步最多的是球速和心態，目前直球最快球速曾被測到147公里，場上應對也更沉穩，只要可以幫助球隊搶勝的機會都會全力表現。（編輯：張雅淨）1090316