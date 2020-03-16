藍愷青生涯首場完封勝 盼球速升至140公里

國立體大棒球隊投手藍愷青（圖）16日在大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽，投出生涯首場完封勝，率隊擊敗美和科大。中央社記者謝靜雯攝 109年3月16日

（中央社記者謝靜雯台中16日電）國立體大棒球隊投手藍愷青今天在大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽投出生涯首場完封勝，率隊擊敗美和科大，他在大學階段增重逾10公斤，盼球速能投至140公里，也盼球隊打入4強。

108學年度大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽，國立體大今天與美和科大交手，國立體大先發投手藍愷青表現亮眼，首局雖接連被敲2支安打、攻占得點圈，但力守不失分，總計用114球投9局，僅被敲出7支安打，投出1次觸身球保送、2次三振，完封美和科大打線。

國體大總教練陳炫琦表示，本來沒有特別設定，但藍愷青投得很順，沒讓對手有太多攻勢，今天他能一個人吃下比賽，也讓球隊比賽後半段投手群調度更靈活。

藍愷青透露，這是打球生涯第一場完封勝，過去最多只能投到7局，知道這兩場比賽很關鍵，想著可以獨力完成比賽，也替球隊省下投手戰力。

藍愷青表示，今天前3局狀況比較多，但後半段掌握對手攻擊習性，知道美和打者攻擊慾望強，也調整投球策略，除了直球以外，滑球、曲球搭配搶好球數，把用球數控制精簡，收到不錯的成效。

大三的藍愷青，大學階段約增重10公斤，搭配重量訓練強化身體素質，目前最快速度可投至138公里，他也給自己設定目標，希望大學球速可以投至140公里。（編輯：張雅淨）1090316