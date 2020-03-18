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UBA大專籃球聯賽閉門舉行 21日小巨蛋開打

最新更新：2020/03/18 17:10

（中央社記者龍柏安台北18日電）受到武漢肺炎疫情影響，108學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽，將於週六（21日）、週日（22日）兩天，在台北小巨蛋閉門舉行，男、女各4隊都盼用冠軍替賽季劃下句點。

今年UBA男子組4強，當天下午3時將先由輔仁大學碰上台灣師大，而晚間7時，再由衛冕軍健行科大迎戰4強新軍中州科大；女子組則先由上季冠軍佛光大學領銜，下午1時先碰世新大學，傍晚5時則由文化大學強碰台北市立大學。

近年以超強戰力強勢席捲UBA的健行，過去3季已包攬2冠，今年則要挑戰隊史第3座冠軍金盃，同時也是首次連莊，教頭劉孟竹透露，過去2週一直在針對中州攻防做演練，球隊也已做好準備。

健行主控林俊吉則坦言，2年前球隊首度面臨連霸，外界也認為冠軍是他們囊中物，最後卻在冠軍賽慘跌一跤，今年他們不會重蹈覆轍，「雖然我們8強賽輸過，但最後2場球我們不會再輸」。

今年大四的台師大前鋒周桂羽，生涯前2次踏進小巨蛋首役都落敗，包括去年4強賽，讓他對小巨蛋只有眼淚和苦澀回憶，今年他放話不哭，「除非拿冠軍我才哭」。

輔仁大學禁區門神曾祥鈞，今年4強賽預計將是他UBA最後2場比賽，他強調，他們渴望勝利也渴望冠軍，會全力以赴，「希望這次可以留下美好的回憶」。（編輯：張芷瑄）1090318

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