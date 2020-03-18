王牌余謙飆150公里完投 教頭看好極速再提升

（中央社記者謝靜雯台中18日電）開南大學王牌投手余謙今天在大專棒球聯賽（公開一級）複賽，投出大學生涯首場完投，9局飆13K、飆速150公里，助球隊取得4強門票，表現再進化，總教練郭李建夫看好極速再提升。

開南大學王牌投手余謙在8強複賽首戰扛先發，對高苑科大先發6.2局飆出10次三振，失掉1分責失分、表現亮眼；今天晉級關鍵戰再扛先發，對戰國立體大，用130球完投9局，被敲出9支安打，投出13次三振，失掉3分責失分，率隊3比3逼和比賽。

余謙去年U18世界盃青棒賽表現令人驚豔，升上大學後，雖然才大一卻扛起球隊王牌，他的表現也沒有讓教練團失望，今天投出大學生涯代表作，大學生涯首度完投、單場13K也是目前為止棒球生涯最多，直到9局球速都還有146公里。

開南總教練郭李建夫表示，余謙表現比上一場複賽出賽好，上一場出賽變化球的控制約在60%，今天變化球控制程度可達85%，直球速度有發揮、變化球擾亂打者，收到不錯的成效。

余謙認為，今天這場比賽是「突破」，一場決勝負的比賽，張力很大，但場上不會緊張，相信隊友打線會幫忙，直球對決、變化球擾亂，可以幫助球隊搶下最後一張4強門票很開心。

跟國立體大王牌投手莊陳仲敖同場競技，余謙表示：「他是學長（大二）、場上經驗比我豐富，比賽前半段我們打線完全被他壓制，他比我厲害。」開南4強將與勁敵文化大學爭冠軍戰門票，余謙表示，無論投哪一場，最重要的是隨時做好準備。（編輯：張雅淨）1090318