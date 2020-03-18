陽尚衛大專聯賽敲關鍵安 工具人當優勢拚選秀

開南大學野手陽尚衛（圖）18日在大專棒球聯賽（公開一級）複賽，敲出關鍵二壘打，幫助球隊終場逼和國立體大、晉級4強。中央社記者謝靜雯攝 109年3月18日

（中央社記者謝靜雯台中18日電）開南大學野手陽尚衛今天在大專棒球聯賽（公開一級）複賽，敲出關鍵二壘打，幫助球隊逼和國立體大、晉級4強；陽尚衛是「超級工具人」，畢業後將挑戰中職選秀。

108學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽，開南大學今天與國立體大在台體大棒球場交手，這場比賽開南大學沒有輸的空間，比賽前半段一路落後，陽尚衛7局敲出關鍵二壘打，一棒送回2分，幫助球隊翻轉戰局，終場3比3逼和國立體大，以複賽第4名晉級決賽。

陽尚衛今天比賽前3打席都扮演執行戰術的角色，6局靠著快腿跑出內野安打，7局教練讓他放手打、一棒建功。

總教練郭李建夫笑說，就是覺得他可以當英雄，也提到7局知道陽尚衛有先觀察幾個球才鎖定攻擊，郭李建夫稱讚，陽尚衛此次比賽一直維持穩定打擊表現、守備範圍廣，大學4年心理層面成長最多。

陽尚衛表示，7局上場打擊，因為知道對方投手會用變化球搶好球數，鎖定滑球攻擊、收到好的成效，可以敲出關鍵安打幫助球隊晉級很開心。

陽尚衛高中時期也是可投可打的好手，大學前半段有投球出賽，但他表示現在幾乎沒有投球了，今年畢業後，會挑戰中職選秀，自評優勢是「超級工具人」，場上9個守備位置除了捕手都可以勝任，大學階段最後兩個全國性比賽（大專聯賽、春季聯賽）很關鍵，希望可以打出好表現。（編輯：吳協昌）1090318