武漢肺炎未趨緩 BWF再暫停5場賽事

（中央社記者龍柏安台北20日電）國際羽球聯盟（BWF）日前宣布至4月12日為止，所有奧運積分賽全部取消，由於武漢肺炎疫情至今仍未趨緩，BWF今天官網宣布，將再暫停5場比賽，其中也包括亞錦賽。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情在全球大流行，至今沒有趨緩跡象，BWF今天一口氣再暫停共5場比賽，其中包括4月21日在菲律賓馬尼拉舉行的亞洲羽球錦標賽。

根據之前的奧運參賽規定，將以今年4月30日公布的世界排名為依據，而亞洲羽球錦標賽則於4月21日至26日舉行，也是奧運積分截止日前的最後一場積分賽。

事實上，今年羽球亞錦賽原本在中國武漢舉行，不過疫情爆發後，賽事則移至菲律賓馬尼拉，如今比賽還沒開打又再次喊停。

BWF在聲明稿中強調，所有運動員、隨行與工作人員的健康與安全，是最重要的事，且因疫情導致國際間的旅行難度大增，因此將接下來直至4月底的比賽都全部暫停。

由於奧運積分賽場次大幅「縮水」，屆時是否要延後積分賽截止日期，或是提前結算，BWF仍未給出明確答覆，僅表示近期將公布相關資訊。（編輯：吳協昌）1090320