味全龍回歸奪二軍歷史首勝 狀元劉基鴻猛打賞

（中央社記者楊啟芳台北21日電）中華職棒今天在嘉義縣棒球場進行二軍賽事，味全龍隊8局下林旺衛、張政禹敲關鍵安打，以2比1擊退樂天桃猿二軍，奪二軍例行賽首勝，其中狀元劉基鴻演出3安猛打賞。

桃猿1局上靠著詹智堯敲二壘安打，以及三壘手劉基鴻守備失誤，攻下1分；不過4局下郭天信敲出1打點三壘安打，龍隊追平比分，8局下林旺衛敲二壘安打後，靠著魏全犧牲短打上三壘，之後張政禹擊出關鍵內野安打，送回超前分。

終場味全龍以2比1擊退桃猿二軍，目前戰績1勝2負。由於龍隊今年從二軍開始打起，明年升上一軍，此戰為成軍後例行賽首勝。選秀狀元劉基鴻4打數敲出3支安打，演出猛打賞，跑回1分，表現最為優異。

龍隊投手群展現壓制力，先發林子昱投4局，被敲3支安打，送出2次三振，失1分但非責失；透過擴編選秀從富邦悍將轉戰龍隊的羅華韋，中繼2局僅被敲1支安打，送出3次三振，無失分；隨後劉家愷、黃東淯、曹維揚也都無失分，黃東淯獲歷史性首勝。

桃猿先發投手為洋將尼寇力，主投5局僅被敲3支安打，飆出7次三振，僅失1分；黃偉晟、林樺慶及賴智垣各投1局，其中賴智垣被敲3支安打，失1分，吞下敗投，其他2人沒有失分。（編輯：屈享平）1090321