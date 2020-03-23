東奧是否如期辦 日媒：國際奧會約一個月後決定

國際奧會主席巴赫22日表示，東奧不會取消但延期是可能選項。日媒報導，國際奧會將花約一個月時間作結論。圖為北市一家旅行社外東奧宣傳廣告。中央社記者裴禛攝 109年3月20日

（中央社記者楊明珠東京23日專電）國際奧林匹克委員會主席巴赫（Thomas Bach）22日表示，不會取消2020年東京奧運，但延期是可能選項。日媒報導，國際奧會將花約一個月時間作結論。

受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情在全球迅速蔓延影響，東京奧運是否如期舉辦引發熱議。

日本放送協會（NHK）報導，國際奧林匹克委員會（International Olympic Committee,IOC）22日以通電話的形式召開臨時理事會，開始與東京奧運組織委員會具體討論東奧該怎麼辦，包括是否延期在內的各種方案。有相關人士透露，將花約一個月的時間作出結論。

報導說，受到疫情迅速在全球蔓延的影響，有一些東京奧運暨帕運的資格賽陸續停辦或延期，影響逐漸擴大，選手、不同競賽團體及多個國家的奧會要求東京奧運應延期的聲浪逐漸升高。

國際奧會17日召開理事會，認為距東京奧運7月24日開幕還有4個月，還不需作出徹底決定，一切仍朝如期於7月24日舉辦的方向籌備，但後來陸續遭到批評。

日本朝日新聞報導，東京奧運是否舉辦，國際奧會擁有最後的決定權。

東京都知事小池百合子18日表示，東京奧運不可能停辦，也不可能是在無觀眾的情況下舉辦。

巴赫19日接受美國媒體專訪時表示，有在考慮幾個不同的方案。對體育界有很大影響力的美國田徑協會、游泳協會要求東京奧運延期。各國奧會要求延期的聲浪也高。

東京奧運組織委員會會長森喜朗20日在宮城縣舉行的迎接東奧聖火典禮上表示，一定要設法在7月24日舉行東京奧運開幕式。

夏季奧運過去3次停辦都是因為戰爭，包括1916年柏林奧運、1940年東京奧運、1944年倫敦奧運。東京奧運如果因疫病而延期，將創奧運史上首例。（編輯：馮昭）1090323