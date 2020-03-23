台中成棒隊春季聯賽首亮相 台電范孟傑開轟搶勝

全國成棒甲組春季聯賽23日在花蓮開打，台中市成棒隊重組後首度亮相，首戰與台灣電力成棒隊交手。圖為台中市隊教練團。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 109年3月23日

（中央社記者謝靜雯台北23日電）全國成棒甲組春季聯賽今天在花蓮開打，台中市成棒隊重組後首度亮相，首戰與台灣電力成棒隊交手，兩隊攻勢集中在前半段，台電范孟傑開轟，率隊5比2拿勝，台中市隊首勝再等等。

109年全國成棒甲組春季聯賽，社會組賽事今天率先於花蓮開打，台中市成棒隊重組後首場賽事，在新啟用的平和國中棒球場與業餘社會隊強權台灣電力成棒隊交手。

台中市隊首局靠著保送、短打推進、黃明真安打，打回紀念性球隊第1分，台電下半局追分，李育全適時安打，送回追平分。

台中市隊2局再靠著接連2支安打、超前比分，台電下半局靠著范孟傑安打開啟攻勢，戴如量安打、短打推進，黃韋銘適時安打，一棒送回2分、幫助球隊翻轉戰局。台電3局再靠著李育全二壘打、范孟傑全壘打，2分砲幫助球隊多添保險分。范孟傑今天單場3安、貢獻2分打點，手感火燙。

台電今天由李子揚先發，總計投4.1局被敲7支安打，投出4次三振，失掉2分責失分，范孟晨接手中繼，投2.2局僅被敲出1支安打、無失分，王翔鷹中繼1局、世界12強棒球賽國手王宗豪後援1局穩守，都沒有多掉分數，順利替球隊守住勝利。

平和國中棒球場今天原訂安排2場賽事，下午原訂由桃園航空城與合作金庫交手，比賽因雨延賽；台中市隊首勝沒有開張，下一場比賽為明天早上9時與另一支業餘社會隊強權合作金庫交手。（編輯：張雅淨）1090323