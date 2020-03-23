日職再延目標4/24開打 練習賽陸續暫停

（中央社記者謝靜雯台北23日電）日本職棒今天與12支球團代表開會，受武漢肺炎影響，確定再延至4月24日開打，為避免球員疲勞，目前進行中的練習賽也將調整，央聯賽事3月26日起暫停，洋聯賽事明天起暫停。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，日本職棒今天與日本職業足球聯賽（J-League）共同召開第4度防疫會議，根據專家建議，大型賽事想在4月初如期開打難度很高，最差狀況不排除延至5月。

會後日本職棒召集12支球團代表舉行會議，會中決議日職開幕戰將從4月10日再延2週，目標4月24日開打。日職會長齊藤惇不敢把話說死，只提到在確保143場例行賽事能打完、季後賽賽程可能視情況縮減的情形下，希望可以在4月24日如期開打，聯盟也會盡最大的努力準備。

日職開幕戰再延期，原本20日展開的新一輪練習賽賽程也受到影響，中央聯盟明、後天比賽打完後，26日起暫停比賽，至4月14日再恢復比賽，台灣旅日球員陽岱鋼效力的讀賣巨人隊，明、後天將與中日隊打2連戰。至於太平洋聯盟則於明天起暫停練習賽，於4月10日再度開打。（編輯：張雅淨）1090323