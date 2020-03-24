春季聯賽台中市擊敗合庫 復隊後首勝開張

台中市成棒隊24日在春季聯賽與勁敵合作金庫成棒隊交手，以5比2拿下春季聯賽首勝，也是球隊重組後，總教練張家浩領軍首勝。（台中市成棒隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 109年3月24日

（中央社記者謝靜雯台北24日電）台中市成棒隊今天在春季聯賽與合作金庫成棒隊交手，比賽前半段受制於合庫王牌投手吳昇峰壓制，8局抓準換投時機、合庫守備失誤，阮義凱適時安打，率隊以5比2拿下重組後首勝。

109年全國成棒甲組春季聯賽社會組賽事昨天開打，台中市成棒隊今天與業餘社會隊強權合作金庫隊交手，春季聯賽是台中市隊重組後首個盃賽，昨天首場比賽不敵台灣電力成棒隊，今天續拚重組後首勝。

合庫昨天賽事因雨延賽，今天比賽由王牌投手吳昇峰先發，比賽前半段有效壓制對手打線，僅在2局對陳敏賜投出觸身球保送、被盜上二壘，再被敲出二壘打失掉1分。

吳昇峰6局投完僅被敲出2支安打，直到7局續投接連被敲2支安打後退場；吳昇峰今天總計用61球投6.0局，被敲4支安打，1次觸身球保送，失掉1分責失分，表現亮眼、無關勝敗。

合庫首局靠著林瀚適時安打先馳得點，3局再靠林瀚及馬文修接連安打、失誤，跑回第2分；台中市隊比賽前半段打線受制，直至8局抓準機會搶分，靠著安打、野手選擇、失誤、高飛犧牲打先跑回追平分，阮義凱適時安打，一棒送回2分、翻轉戰局。

台中市隊9局再起攻勢，靠著保送、觸身球保送、內野安打，多添1分保險分，順利拿下春季聯賽首勝，也是球隊重組後，總教練張家浩領軍首勝。（編輯：戴光育）1090324