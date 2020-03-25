SBL九太力退裕隆 終止6連敗

（中央社記者黃巧雯新北25日電）SBL高雄九太今天以85比79擊敗裕隆納智捷，終止6連敗，九太教練劉嘉發除了直呼是一場辛苦又完美的比賽外，也感謝球員，下半季終於贏下第一場比賽。

下半季苦吞6連敗的九太今天在新北市晧宇國際亞洲區籃球培訓中心與裕隆交手，裕隆前3節外線手感低迷，15投中2，直到決勝節火力才逐漸回溫。

決勝節一度取得10分領先的九太，面對裕隆洋將布拉（Sim Bhullar）帶頭反攻，九太靠著洋將賽森（Franklin Session）、于煥亞輪流挺身而出、守住領先優勢，終場以6分差，收下下半季首勝。

談到終於擺脫6連敗陰霾，教練劉嘉發形容，「這是一個非常辛苦又完美一場比賽」，他稱讚球員開賽起就做好防守、壓低失分，加上本土球員和洋將的磨合開始有好的變化，才能拿下比賽勝利。

受到武漢肺炎疫情（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）影響，九太近期輪流在3個球場進行訓練，劉嘉發指出，今天贏球也讓球員了解，「東奔西跑做訓練， 不一定太舒服日子才能把球打好」，讓球員也能體會過去球員辛苦的一面。

儘管輸球，裕隆執行教練李啟億大方稱讚對手，今天無論是贏球慾望或積極性都較裕隆好，他提到，裕隆球員此役一開始心態就不正確，此役偏向單打獨鬥，導致命中率較低。

至於裕隆陣中「男模」呂政儒今天缺陣，李啟億解釋，呂政儒因手肘、手腕發炎，預計休息3、4天，29日可望上陣。（編輯：屈享平）1090325