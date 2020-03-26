春季聯賽范孟傑3分砲 台電勝合庫3連勝

（中央社記者楊啟芳台北26日電）春季棒球聯賽今天上演合作金庫與台灣電力的傳統對決，台電1局下靠著包含范孟傑轟出3分全壘打，攻下4分大局奠定勝基，以10比4擊退合庫，奪下開賽以來3連勝。

台電1局下就靠著蔡智榆、陳偉志、李育全接連敲安打，以及范孟傑的3分全壘打，攻下4分大局。合庫4局上陳毅宏、柯景瀚敲安打追回1分；5局上林瀚、黃佳瑋連續敲安打，合庫再得1分，形成2比4落後。

不過5局下台電的戴如量敲出2分打點安打，第6、7局又各得1分，台電取得8比2領先。8局上合庫的吳松勳轟陽春全壘打，接著楊振裕敲安打，張力軒、林瀚、黃佳瑋都獲保送，擠回1分；不過下個半局台電也得2分，終場台電就以10比4奪勝。

台電此戰先發投手朱添明投3.2局，被敲6支安打，失1分；第2任投手謝柏賢中繼2.2局，僅被敲2支安打，失1分，獲得勝投；蔡偉凡投0.2局無失分，12強國手王宗豪則是投2局失2分。

今天總共有4場比賽，除了合庫與台電的賽事外，安永鮮物和台南市的賽事因雨保留比賽，5局下台南市以3比1領先；航空城隊以9比1擊退綺麗珊瑚隊，興富發隊以7比4擊退新北市隊。（編輯：吳協昌）1090326