MLB太空人傳奇好手溫恩過世 享壽78歲

（中央社休士頓26日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB休士頓太空人隊史最偉大的選手之一，強肩、豪打的傳奇外野手溫恩（Jimmy Wynn）今天過世，享壽78歲。

太空人宣布溫恩的死訊，他的綽號是「玩具加農砲」，這是形容他身高僅5呎9吋（約175公分），卻有出色的臂力和打擊。

太空人在聲明中說：「今天，溫恩的逝去，讓我們失去太空人大家庭中很重要的一部分，不論在場內外，他對我們的貢獻都不勝枚舉，身為1960、1970年代的明星球員，他在太空人草創之際，他的成功幫我們打出名號，在他退休後，不倦的在社區工作，影響了休士頓數千的年輕人。」

「儘管他已永遠離開我們，他的傳奇身影仍永存於美粒果公園球場（Minute Maid Park）、太空人青年學院及其他地方，我們對他的妻子、女兒、兒子、其他家人，和他的球迷及其他仰慕他的人獻上由衷的慰問之意。」

溫恩1942年3月12日出生於辛辛那提，1963年到1973年在太空人陣中，曾在1967年被選為明星賽國聯的一員，而即便有一半的比賽，是在遼闊的太空人主場所打，但當年他繳出生涯最多的單季37發全壘打，是當季國聯全壘打產量第2的選手。

他在1974年、1975年，於洛杉磯道奇陣中時，兩度獲選參加明星賽，隨後他於1976年轉到亞特蘭大勇士，1977年則是在紐約洋基、密爾瓦基釀酒人度過。

在他15年的大聯盟生涯中，溫恩在1920場比賽的打擊率是2成50，上壘率3成66，共繳出291支全壘打、964分打點，並有225次盜壘成功。

太空人2005年時，已將溫恩的24號球衣退休。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1090327