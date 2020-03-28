大專棒球聯賽4強因雨順延 冠軍戰30日登場

108學年度大專棒球聯賽4強戰原訂28日在新北市三重棒球場開打，但賽事因雨已決定順延至29日，冠軍戰也將改在30日舉行。（大專體總提供）中央社記者謝靜雯傳真 109年3月28日

（中央社記者謝靜雯台北28日電）108學年度大專棒球聯賽4強原訂今天舉行，比賽因雨順延一天，上屆冠亞軍隊伍文化大學、開南大學本屆4強提前碰頭，嘉義大學與國立體大爭冠軍戰門票，冠軍戰將於30日舉行。

108學年度大專棒球聯賽4強，原訂今天在三重棒球場舉行，因為雨勢不斷、賽程順延一天；明天下午1時4強賽，由上屆冠亞軍隊伍文化大學與開南大學交手，文化大學去年完成大專聯賽2連霸，儘管今年陣中少了「投打二刀」好手劉致榮，但直指3連霸氣勢盛。

文化大學預賽、複賽階段，展現可怕攻擊火力，預賽7戰團隊敲出9轟，打破大專聯賽隊史紀錄，複賽4戰也敲出3轟，總教練廖敏雄特別重視球員重量訓練，收到顯著成效；文化大學目前陣中也有3名球員投手姚杰宏、捕手蔣少宏、野手董秉軒今年將挑戰中職選秀。

開南大學大一王牌投手余謙不斷進化，目前最快球速150公里、均速超過146公里，關鍵比賽展現大將之風，大專聯賽每次登板都是矚目焦點。

明天下午5時比賽，將由嘉義大學與國立體大交手，國立體大睽違4年再闖4強，力拚冠軍戰門票，王牌投手莊陳仲敖表現受關注，嘉義大學希望續寫驚奇，先前總教練鍾宇政喊話，希望決賽再戰文化。

受到連日雨勢影響，今天4強賽順延，季軍、冠軍戰改為30日舉行，為了配合武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情防疫，此次4強及冠季軍戰皆不開放觀眾自由入場，4強球隊每校開放50人親友團預先登記、團進團出觀賽。（編輯：張芷瑄）1090328