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SBL台啤8連勝 蔣淯安獲選單週最佳球員

最新更新：2020/03/28 18:16
第17季超級籃球聯賽（SBL）台灣啤酒隊下半季續寫不敗神話，至今已追平隊史8連勝紀錄，陣中「小跑車」蔣淯安（中）適時建功為關鍵。（中華民國籃球協會提供）中央社記者黃巧雯傳真　109年3月28日
第17季超級籃球聯賽（SBL）台灣啤酒隊下半季續寫不敗神話，至今已追平隊史8連勝紀錄，陣中「小跑車」蔣淯安（中）適時建功為關鍵。（中華民國籃球協會提供）中央社記者黃巧雯傳真　109年3月28日

（中央社記者黃巧雯台北28日電）超級籃球聯賽（SBL）台灣啤酒下半季續寫不敗神話，至今已締造追平隊史8連勝，其中陣中的「小跑車」蔣淯安適時建功為關鍵，獲選第9週最佳球員。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，新北市封閉型場館20日起將暫停開放2週，原定在板橋體育館舉行的SBL第9週賽事受到波及，一度停賽，後改至新北市私人場館晧宇國際亞洲區籃球培訓中心開打。

台啤上半季封王後，下半季氣勢依舊旺，第9週賽事與高雄九太、裕隆納智捷及台灣銀行交手，4戰全勝，其中蔣淯安憑藉優異防守及良好的組織能力在場上穿針引線，繳出場均13.5分、3.8助攻、3.5籃板、2.8抄截的成績單。

獲選為第9週單週最佳球員，蔣淯安強調，台啤主打團隊籃球，能獲獎絕非一人功勞，並將這份榮譽與教練及隊友們分享。

台灣啤酒總教練周俊三同樣肯定蔣淯安，他表示，蔣淯安本季是球隊最穩定的球員，身為隊長除了幫助球隊爭取勝場，而場外更成為教練與團隊成員間的溝通橋梁。（編輯：張芷瑄）1090328

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