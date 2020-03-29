運動家小聯盟教練染武漢肺炎 美職第5例

（中央社記者楊啟芳台北29日電）美國媒體今天報導，美國職棒運動家隊小聯盟體系教練賈里森感染武漢肺炎，是美職第5名確診的人員，且病況嚴重，正戴著呼吸器治療，他的未婚妻也確診。

54歲的賈里森（Webster Garrison）目前已經在美國路易斯安那州住院，且狀況相當嚴重，必須戴著呼吸器治療。賈里森應是13日運動家關閉春訓基地後感染，為了保險起見，曾經接觸過賈里森的小聯盟成員都接到通知，直到昨天為止都在進行隔離。

賈里森的未婚妻特魯多克斯（Nikki Trudeaux）經過檢測後，也確診為陽性，正在隔離中。她在社群PO文指出，「我一生的摯愛現在在醫院戴著呼吸器，為活著而奮鬥，但我連待在他的身邊都不行。」

運動家隊發表聲明指出，「我們真摯地幫他祈禱，希望他能早日康復，我們會為他和他的家人提供照顧，並期盼他能早日回到球場。」

賈里森從1999年就開始在運動家隊體系執教，去年在高階1A擔任總教練，今年球季則是新人聯盟球隊的總教練。賈里森是美職第5名確診的人員，前幾個分別是2名洋基隊小聯盟球員、紅襪小聯盟球員及紅人隊職員。（編輯：張雅淨）1090329