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余謙168球完投飆16K 大專聯賽開南晉冠軍戰

最新更新：2020/03/29 17:08

（中央社記者謝靜雯新北29日電）大專棒球聯賽（公開一級）4強，開南大學與文化大學提前碰頭，開南王牌投手余謙再突破，168球完投9局飆出16K、連兩場先發完投，率隊2比1拿勝、成功復仇，連兩年晉級冠軍戰。

108學年度大專棒球聯賽（公開一級）4強決賽，上屆冠亞軍隊伍文化大學、開南大學提前碰頭，兩隊都派出陣中最穩定的投手先發搶勝，文化大四投手姚杰宏今年有意挑戰中職選秀，開南大一王牌投手余謙則目標旅外。

今天比賽為投手戰，兩隊前3局都沒能敲出安打，也沒有拿下分數，開南大學4局靠著失誤、楊皓然安打、滾地球先馳得點，文化4局下半陳真開轟，陽春砲幫助球隊扳平比數，開南5局靠著李秉諺陽春砲，再度幫助球隊要回領先。

余謙連兩場出賽都扛球隊晉級關鍵，18日複賽最終戰，完投9局飆出13次三振，率隊逼和國立體大、晉級4強決賽，今天對勁敵文化大學先發，開賽連飆6K，前4局投完投出9次三振、最快球速149公里。

余謙今天總計用168球完投9局，僅被敲出5支安打，失掉1分責失分，單場16K、再寫個人單場三振數新高紀錄，均速約146公里，投到9局最快球速都還有148公里，第168球三振打者也還有147公里。

開南大學上屆冠軍戰不敵文化大學，今天成功復仇，阻斷文化挑戰連霸路，開南總教練郭李建夫表示，球隊可以打入冠軍戰非常滿意，大家都全力以赴，余謙好投是搶勝大功臣，希望明天比賽繼續加油。

余謙表示，今天賽前給自己目標，希望可以再完投一場，先前完投手有點抽筋，但今天身體狀況還行，只是投完手有點無力，「大專聯賽最後一場先發，希望不要留下遺憾，很滿意自己今天的表現」。（編輯：張雅淨）1090329

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