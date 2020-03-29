余謙一年均速進步逾5公里 郭李建夫看好旅日

（中央社記者謝靜雯新北29日電）開南大學大一王牌投手余謙每次先發都在突破，總教練郭李建夫直言，余謙知道自己要什麼、也很努力，一年內均速進步超過5公里。郭李建夫以自身經驗評估，看好余謙旅日發展。

開南大學投手余謙去年U18世界盃棒球賽冠軍戰對美國先發、壓制美國隊打線，幫助中華隊拿下世界冠軍、一戰成名，生涯極速突破，飆至150公里，余謙不到一年的時間持續進化，均速提升至約146公里，朝著旅外目標努力。

大專棒球聯賽（公開一級），余謙連兩場先發出賽都投出完投勝，18日複賽完投9局、飆13K，率隊逼和國立體大晉級，今天4強碰上勁敵文化大學，余謙168球完投9局，飆出單場新高16K，率隊拿勝、晉級冠軍戰。

郭李建夫透露，從余謙高中時期就有關注，余謙大學階段又更進化，主要原因在於觀念的改變，高中球隊投手分工可能比較不這麼細膩，所以余謙會習慣性配速，高中均速約在140公里，經過國際賽洗禮，加上大學教練給他觀念，「上場全力投」。

余謙不到一年均速提升超過5公里，目前先發均速都可落在約146、147公里，在公開比賽被測到最快球速為150公里，郭李建夫直言，余謙極速再往上提升不是問題。

郭李建夫表示，余謙進到大學後幫他微調下半身的使用，均速有明顯的進步，但還是有很大的進步空間，大專聯賽賽程結束後，春季聯賽會讓余謙改投後援調整，不會再讓他投長局數。

余謙表示，今天除了直球外，也搭配曲球、滑球、指叉球和變速球，被打全壘打掉分是失投，今天變化球表現算及格，但還需要再改善投球位置，今天本來目標就是完投，「上場投球拿出該有的氣勢」。

余謙高中畢業時一度考慮投入中職選秀，後來決定把目標拉高、挑戰旅外。郭李建夫球員時期曾效力日職阪神虎隊，他表示，余謙除了有速度優勢，協調性和身體柔軟度很好，有好的先天生理條件，也比較不容易受傷。

如何讓余謙再進化，郭李建夫表示，余謙需要修正直球和變化球出手動作差異大的問題。余謙目標旅外，旅美、旅日都不排斥，郭李建夫以自身經驗評估，看好余謙旅日發展。（編輯：張雅淨）1090329