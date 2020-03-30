孫易伸跟著劉致榮訓練 大專聯賽打擊獎第2名

文化大學大二野手孫易伸（中）跟著旅美球員劉致榮訓練收到成效，此次大專聯賽打擊率6成、拿下打擊獎第2名。中央社記者謝靜雯攝 109年3月30日

（中央社記者謝靜雯新北30日電）文化大學大二野手孫易伸跟著旅美球員劉致榮訓練收到成效，此次大專聯賽打擊率6成、拿下打擊獎第2名，今天季軍戰包辦2分打點，總教練廖敏雄看好孫易伸有扛起文化第4棒能力。

108學年度大專棒球聯賽（公開一級）季軍戰，文化大學與嘉義大學交手，文化大學野手孫易伸首局關鍵二壘打，送回2分打點，率隊以2比1拿勝，今天單場4打數敲1安，扮演球隊搶勝關鍵。

文化總教練廖敏雄表示，從大專聯賽預賽開始，孫易伸在關鍵時刻都可以貢獻打點，教練團對他的期待很大。文化出強打，廖敏雄表示，孫易伸剛進到文化時，雖然很有力量，但是球都往空中打，教練團幫忙調整動作，他也慢慢打出成績。

廖敏雄表示，孫易伸求進步，只要打擊上有問題，都會主動請教教練團，過往守備不穩定也是缺點，但是只要給他機會，相信他會持續進步。

孫易伸此次大專聯賽預賽、複賽累積打擊率6成，拿下打擊獎第2名，季軍戰貢獻關鍵打點，他表示，先前有跟著隊友、旅美球員劉致榮一同自主訓練，對於力量的增強、攻擊的效率都有明顯的幫助。

對於教練團期許明年扛起中心棒次第4棒，孫易伸表示，一開始聽到有點緊張，但會向學長請教、聊天，學長不斷鼓勵不要想太多，要相信自已有實力、全力以赴，目前雖然才大二，但對於未來目標很明確，希望可以挑戰職棒。（編輯：張雅淨）1090330