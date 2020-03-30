許峻暘8局14K壓國體 開南大專聯賽奪隊史第2冠

108學年度大專棒球聯賽（公開一級）冠軍戰，開南大學（圖）30日以8比2擊敗國立體大，拿下隊史第2冠，總教練郭李建夫（左2）直言別具意義。中央社記者謝靜雯攝 109年3月30日

（中央社記者謝靜雯新北30日電）大專棒球聯賽（公開一級）冠軍戰，開南大學投手許峻暘先發8局飆14K，有效壓制國立體大打線，楊皓然、莊凱文各有2打點，以8比2拿下隊史第2冠，擊碎國立體大冠軍戰不敗神話。

108學年度大專棒球聯賽（公開一級）冠軍戰，開南大學與國立體大在三重棒球場交手，開南大學上屆冠軍戰不敵文化大學、拿下亞軍，曾於105學年度拿下大專聯賽隊史首冠，國立體大今天賽前7度闖進冠軍戰、奪冠率百分百。

開南大學先發投手許峻暘投出水準，前3局投完僅被敲出1支安打，投出7次三振，直到4局先投出保送，2人出局後被敲安打，失掉1分，5局保送後被敲二壘打、再掉1分，但及時回穩，沒有多掉分數。

許峻暘今天總計用113球投8局，僅被敲出3支安打，投出14次三振，失掉2分責失分、拿下冠軍戰勝投。

開南大學打線發揮，首局靠著保送、短打推進、楊皓然二壘打先馳得點，莊凱文補上安打，取得2比0領先，3局莊凱文適時安打，送回球隊第3分。

開南5局再起攻勢，靠著接連保送、楊皓然二壘打送回1分，莊凱文獲得故意四壞保送，滿壘時阮杰熙二壘打，一棒送回2分拉開領先差距，再靠著安打送回團隊第7分，8局多添1分保險分，順利拿下冠軍。

開南總教練郭李建夫表示，許峻暘今天表現正常，一直都是穩定度很好的球員，今天比賽張力大，球員相對亢奮，所以三振數跟著多。許峻暘有意今年投入中職選秀，郭李建夫也看好他成為職棒即戰力。

開南拿下隊史大專聯賽第2冠，郭李建夫表示，很不容易，大專聯賽為大學4大重點盃賽之一，各校都十分重視，幾次挑戰冠軍都碰上文化大學，「過了文化這關感覺就沒問題了」，此次比賽投手群發揮、中心棒次適時串聯搶分，「拿下別具意義的冠軍」。（編輯：張雅淨）1090330