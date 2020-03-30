莊凱文美國夏季聯盟開眼界 打擊有信心拚職棒

開南大學捕手莊凱文大學苦熬求改變，大二暑假到美國打夏季聯盟，心態經驗都成長，30日在大專聯賽首度冠軍賽蹲捕，攻守有表現，今年畢業有意投入中職選秀。中央社記者謝靜雯攝 109年3月30日

（中央社記者謝靜雯新北30日電）開南大學捕手莊凱文，大學苦熬求改變，到美國打夏季聯盟取經，心態經驗都成長，大學首度大專聯賽冠軍戰蹲捕，攻守有表現，今年畢業有意投入中職選秀，對於打擊很有自信。

開南大學捕手莊凱文剛升上大學多是板凳出賽，他坦言大二時特別挫折，大二暑假到美國打夏季聯盟，到了人生地不熟的地方，一切都要自己來，出國走一遭開眼界，也遇過美職小聯盟球員，球速比隊友余謙還要快。

有了到美國打球的經驗磨練，莊凱文表示，過去打不好容易想很多，心情也會受到影響，到國外看到許多不同的東西，心態、想法都有成長，出賽心情也比較不容易受影響，更能穩定表現。

升上大三後慢慢出賽機會多，今天大專棒球聯賽（公開一級）冠軍戰，莊凱文首度冠軍賽蹲捕，除了引導先發投手許峻暘有功，打擊也有表現，今天單場4打席、上壘率百分百，首局、3局都敲安打，5局獲得故意四壞保送，7局敲出二壘打，貢獻2分打點。

莊凱文今年大四，他表示，去年大專聯賽拿下打擊獎第3名後，開始有想要打職棒的念頭，中信兄弟捕手黃鈞聲先前也有到開南大學與捕手群聊天、分享經驗，學到很多東西，今年畢業後會報名中職選秀，自評優勢：「我對自己的打擊有信心」。（編輯：謝雅竹）1090330