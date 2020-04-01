中職公布整季賽程 取消週日用雙重賽補賽

（中央社記者楊啟芳台北1日電）中華職棒今天公布整季賽程，上半季將從4月11日進行至7月5日，為歷年來最晚開打，下半季則是從7月24日進行至10月14日，並取消週日進行雙重賽的補賽辦法。

受到武漢肺炎疫情影響，中華職棒大聯盟今天決定本季開幕戰將於4月11日舉行，由樂天桃猿在桃園主場迎戰中信兄弟。

上半季預計進行到7月5日，但有約2週多的補賽週，另外今年將取消明星賽；下半季則於7月24日開打，預計進行到10月14日，同樣有2週多的補賽預備日；總冠軍賽日程預定11月7日開打，為史上最晚。

中職賽事將閉門進行，並配合防疫規範嚴格進行人員控管。考量球隊移動將增加與外界接觸的可能性，除了統一獅在8月12日至16日安排5場賽事於花蓮球場舉行外，其餘賽程皆在各隊主場，包括新莊、桃園、洲際、台南球場。

不過獅隊領隊蘇泰安表示，在花蓮進行賽事，是在到時候如果已經開放觀眾進場的前提之下，不然還是會全部在台南球場進行。

聯盟同時評估疫情期間若賽事舉辦時間過長，將增加風險性，因此週日進行雙重賽的補賽辦法，上半季將先取消，所有延賽將集中於補賽週。

另外，因本年度開賽日期較往年約延後3週，本季有關新人球員契約截止日及球員最後註冊日，都將自原定的8月31日調整為9月21日截止。中職秘書長馮勝賢表示，季中選秀會預計在7月20日舉行。（編輯：張芷瑄）1090401