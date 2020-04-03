3月SBL最佳球員 蔣淯安瞄準總冠軍

超級籃球聯賽（SBL）台灣啤酒在3月賽事拉出一波9連勝，打破隊史紀錄，其中隊長蔣淯安（中）獲選為3月最佳球員，他說，「最終的目標仍是總冠軍獎盃，球季尚未結束，真正的挑戰才正要開始」。（中華民國籃球協會提供）中央社記者黃巧雯傳真 109年4月3日

（中央社記者黃巧雯台北3日電）超級籃球聯賽（SBL）台灣啤酒在3月賽事拉出一波9連勝，打破隊史紀錄，目前暫居下半季龍頭，其中隊長蔣淯安獲選為3月最佳球員，他也喊話目標瞄準總冠軍獎盃。

台啤憑藉著戰力齊全，下半季戰績一枝獨秀，一度拿下開季9連勝，儘管在3月賽事尾聲吞下2連敗，目前仍以9勝2敗暫居領先，與排名第2的桃園璞園建築仍有1.5場勝差。

台啤陣中「小跑車」蔣淯安單月繳出場均12分、2.6籃板、2.5助攻、1.8抄截的成績，成為3月最佳球員，蔣淯安除了感謝教練及隊友外，他也提到，「最終的目標仍是總冠軍獎盃，球季尚未結束，真正的挑戰才正要開始」。

對於蔣淯安的穩定表現，台啤總教練周俊三同樣給予高度評價，他表示，3月最後一週7天6戰的賽程，考驗著球隊的每名成員，而蔣淯安的表現更是球隊成績穩定的保證。（編輯：唐聲揚）1090403