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花體四拍子好手林逸翔 U18東岸聯盟投打俱佳

最新更新：2020/04/03 13:31
花蓮體中四拍子好手林逸翔，U18東岸聯盟調整打擊，3日與西苑高中交手，單場4安、後援幫助球隊拿下勝利，獲選單場MVP。中央社記者謝靜雯攝　109年4月3日
花蓮體中四拍子好手林逸翔，U18東岸聯盟調整打擊，3日與西苑高中交手，單場4安、後援幫助球隊拿下勝利，獲選單場MVP。中央社記者謝靜雯攝　109年4月3日

（中央社記者謝靜雯台東3日電）花蓮體中四拍子好手林逸翔，場上抗壓性佳，U18東岸聯盟調整打擊，嘗試把球打平、安打跟著出來，今天與西苑高中交手，單場4安、後援幫助球隊拿下勝利，獲選單場MVP。

東岸聯盟U18棒球邀請賽，花蓮體中高二好手林逸翔，是總教練劉義傳口中「投、打、守、跑」四拍子好手，今天花體與西苑交手，林逸翔先發打第1棒、守二壘，前4打席都敲安打，單場5打數敲出4安，貢獻2分打點，打擊表現亮眼。

比賽後半段危機時，林逸翔後援登板投球，總計投1.2局被敲2支安打，投出2次保送、2次三振，失掉1分非責失分，幫助球隊拿下勝利，獲選單場最有價值球員（MVP）。

劉義傳表示，林逸翔前天有登板投球，休息一天後今天出賽感覺有點疲勞，速度上沒有發揮，但運用配速擾亂打者的節奏、收到不錯成效；至於打擊表現一直維持穩定，劉義傳稱讚，林逸翔經驗好、抗壓性佳、個性內斂，腳程更是他的優勢。

林逸翔表示，升上高中後因為球隊投手戰力不足、才開始練投，最快球速可以投到約130公里，武器球是滑球，擅長使用滑球、直球搭配，製造速差，當野手時二壘、游擊都可以守，偶像是跟自己類型相似的中職統一獅隊野手陳傑憲。

林逸翔透露，過去會一直想要打長打，東岸聯盟之前教練團幫忙調整，想辦法把球打平，收到不錯成效，今天本來想要拚打5支安打，沒能達成目標、還可以更好。（編輯：謝雅竹）1090403

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