劉志宏U18東岸聯盟飆速147 未來性不輸林昱珉

（中央社記者謝靜雯台東3日電）新北市聯隊身高187公分投手劉志宏，是潛力備受看好的左投，U18東岸聯盟今天對平鎮高中先發4局、飆出最速147公里，表現亮眼， 總教練周宗志說，若持續成長，「未來性不輸林昱珉」。

東岸聯盟U18棒球邀請賽，穀保家商此次分兩隊參賽，去年U18世界盃棒球賽8名國手領頭，組成穀保家商隊，另外一隊則與鶯歌工商、秀峰高中組成新北市聯隊參賽。

新北市聯隊今天預賽終戰與平鎮高中交手，高二左投劉志宏扛先發，首局被敲出內野安打，接著牽制失誤、捕逸、暴投，失掉1分，但及時回穩，沒有多掉分數，總計投4局被敲3支安打，投出5次三振，投出生涯最速147公里。

新北市聯隊總教練周宗志表示，今天除了第1局的狀況外，投球內容算是近來表現最佳，無論速度、控球、變化球的壓制力都展現的很好，從去年底開始加重體能訓練量，今年3月過後整個身體素質有明顯的提升，投球也進步很多。

周宗志執教的穀保家商青棒隊，近年培育出許多出色的左投，包括近期的旅日球員王彥程，今年有意投入中職選秀的林子崴，還有高二投手林昱珉，周宗志表示，當初球隊就看好劉志宏的潛力，設定2年的養成期，他也達到教練團的期望，現階段需要多一點實戰經驗、加強武器球，「他的未來性不輸林昱珉」。

劉志宏此次出賽表現穩定，周宗志表示，結束U18東岸聯盟後，球隊會先準備王貞治盃青棒賽（小馬青棒選拔賽），劉志宏很有機會被放入名單中。新北市聯隊今天比賽打線受制，比賽後半段沒能追分，終場以0比2輸球，分組預賽戰績4勝1敗，明天將與台東大學打季軍戰。（編輯：張芷瑄）1090403