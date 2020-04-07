羽球巡迴賽喊停 周天成無緣衛冕印尼公開賽

（中央社記者龍柏安台北7日電）世界羽球聯盟（BWF）宣布，受到武漢肺炎疫情影響，接下來直至7月中為止，就有13站比賽暫停，其中包括台灣羽球一哥周天成去年登頂的印尼羽球公開賽。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情在全球肆虐，至今仍未趨緩，BWF昨天宣布，已和各項賽事的主辦國和洲際羽球聯盟進行討論也達成共識，他們不得不採取必要措施，包括暫停一些未來的比賽。

BWF公布暫停的比賽共計有13場，除4站世界巡迴賽的賽事，其中也包括超級1000系列的頂級大賽印尼羽球公開賽。

世界排名第2的周天成，去年在印尼公開賽男單決賽，歷經3局硬戰，最終以2比1扳倒丹麥好手安東森（Anders Antonsen），成為台灣羽球史上男單第一人。

在比賽喊卡前，今年周天成原可望以衛冕者之姿前往印尼尋求衛冕，沒想到比賽暫停，也讓他失去挑戰連莊的機會。

BWF在聲明稿中強調，由於全球疫情大流行，所有運動員、教練與官員的健康，仍是第一優先，也導致比賽被迫喊停，此外BWF也已在上週宣布凍結世界排名，待比賽恢復正常舉辦，世界排名才會解凍。（編輯：張雅淨）1090407