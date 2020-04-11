成晉終於熬到開季一軍 盼展現外野守備優勢

中職樂天桃猿隊外野手成晉職棒生涯第4年，本季順利入選開季一軍名單，他盼能把最好一面表現給教練團看，並把自身優勢守備部分展現出來。中央社記者楊啟芳攝 109年4月11日

（中央社記者楊啟芳台北11日電）樂天桃猿隊外野手成晉進職棒第4年，本季終於順利入選開季一軍名單，他希望把最好的一面表現給教練團看，並把自己的優勢守備部分展現出來，對於即將開打感到亢奮和期待。

成晉於2017年季中加入職棒，前幾年出賽機會並不多，目前生涯在一軍僅13場出賽。不過他從去年底的冬季聯盟就表現亮眼，直到今年春訓努力和表現獲得總教練曾豪駒肯定，順利入選開季一軍名單。

成晉今天表示，「謝謝教練團信任，讓我可以在開季一軍名單，我會用最好的一面表現給教練團看。」他指出，多少會有一點緊張，不過亢奮和期待的情緒比較多。

中職開幕戰因雨延賽，不過本來成晉被安排在先發第2棒、守中外野。雖然之前守右外野比較多，他說：「學生時代就是以中外野為主，進職棒之後才有守左右外野，還是要去適應一下，但不會有太大影響。」

成晉指出，自己的優勢是外野守備，「希望不要有低級失誤，守備一直是我的優勢，想把好的一面展現出來，守備能讓教練團放心」。

成晉與同是外野手的資深學長詹智堯感情很好，成晉指出，學長都會給予鼓勵，也會告訴他上一軍要注意什麼、用什麼心情面對高強度比賽，「學長講很多，平常也很照顧我，希望我們兩個都可以一直在一軍，隨時可以請教他」。

中職受到疫情影響，必須閉門進行，不過桃猿隊在觀眾席上放了假人應援，成晉笑說：「一開始看到當然滿新鮮的，因為疫情關係沒有球迷，但還是要把該做的本分做好。」（編輯：張芷瑄）1090411