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牙買加短跑名將波特 上傳社交距離哏圖

最新更新：2020/04/14 18:51

（中央社華盛頓14日綜合外電報導）牙買加退役短跑名將「閃電」波特（Usain Bolt）近日推文上傳一張哏圖，顯示他在短跑比賽中遙遙領先對手，標題寫著「社交距離」（social distancing），引發網友瘋狂轉傳。

波特上傳一張法新社攝影師拍攝的照片，顯示他在2008年北京奧運100公尺短跑決賽時，將對手狠狠甩在後頭，這則貼文在社交媒體掀起熱議，吸引逾50萬人按讚、9萬人轉推。

這張照片顯示，波特在北京鳥巢體育館衝過終點線，寫下9.69秒的當時世界紀錄，他在終點線第4跑道上往斜後一瞥，絕望的對手們離他足足兩步之遙。

對此，一名推文用戶發文評論說：「太狂了。」紐約時報記者克拉瑞（Christopher Clarey）則張貼另一張照片，顯示波特獨自一人跑在前頭，標題寫著「自我隔離」。

在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）大流行期間，波特持續鼓勵牙買加民眾自我隔離，並且上傳影片顯示他在家運動及與友人玩起足球雜耍動作。

另外，波特也幫助重大籌款活動「電視募款牙買加」（Telethon Jamaica）進行宣傳。（譯者：陳正健/核稿：劉學源）1090414

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