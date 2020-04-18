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翁瑋均好勝心強春訓衝太快 調整心態19日先發

最新更新：2020/04/18 16:46
中華職棒樂天桃猿隊投手翁瑋均邁入職棒生涯第2個完整球季，他坦言「好勝心太強」，春訓後半段逐步調整回好的狀態，19日將先發迎戰富邦悍將隊。中央社記者謝靜雯攝　109年4月18日
中華職棒樂天桃猿隊投手翁瑋均邁入職棒生涯第2個完整球季，他坦言「好勝心太強」，春訓後半段逐步調整回好的狀態，19日將先發迎戰富邦悍將隊。中央社記者謝靜雯攝　109年4月18日

（中央社記者謝靜雯桃園18日電）樂天桃猿隊投手翁瑋均，春訓前半段調整狀況不算理想，邁入職棒第2個完整球季，翁瑋均坦言「好勝心太強」，教練團提醒不要怕被打，逐步調整回好的狀態，明天將先發對富邦悍將。

中職樂天桃猿隊投手翁瑋均，開季前教練團規劃，讓他和黃子鵬定位長中繼，共同競爭第5號先發輪值位置，總教練曾豪駒表示，明天桃猿與悍將隊交手，確定由翁瑋均先發，開季第一輪先發投手安排暫時如此，會看實際比賽狀況再做調整。

翁瑋均季前赴日本石垣島與日職羅德隊打交流賽，先發投3.2局被敲9支安打，失掉8分、吞下敗投，春訓前半段調整狀況不算最佳，面對打者有點閃躲；翁瑋均直言，教練團提醒，當投手就不要怕球被打者打出去，逐步調整面對打者的心態，春訓後半段慢慢找回好的感覺。

翁瑋均2018年加入中職，今年為第2個完整球季，他也坦言因為想要有所表現，好勝心太強，春訓前半段衝太快，沒有掌握好調整節奏，前半段表現才會和預期有落差。

對於今年球季的定位，翁瑋均表示，長中繼和先發準備其實差不多，只是一開始上場時面對的狀況可能不同，長中繼一上場就會有危機，先發則是面對完整乾淨局面，但這樣的定位不會對自己造成什麼影響。

樂天桃猿隊明天繼續在桃園棒球場與富邦悍將隊交手，桃猿隊派出翁瑋均先發，翁瑋均去年球季與悍將交手2場、戰績2敗，對戰防禦率偏高12.86。（編輯：張芷瑄）1090418

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