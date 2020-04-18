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余謙後援連飆5K穩守 春季聯賽開南2轟搶勝

最新更新：2020/04/18 18:44

（中央社記者謝靜雯台北18日電）春季棒球聯賽B組預賽，開南大學今天與中華醫大交手，開南大學打線發揮，全場敲出18支安打，李秉諺、楊皓然開轟，余謙後援登板，投2局連飆5K，幫助球隊以19比0、7局拿勝。

109年全國成棒甲組春季聯賽大學隊B組預賽，開南大學今天與中華醫大交手，開南大學投手余謙，先前在大專棒球聯賽出賽表現亮眼，總教練郭李建夫曾表示，春季聯賽會讓余謙移往後援出賽，余謙今天後援登板，投2局連飆5K，沒被敲出安打，讓打者6上6下，成功穩守。

開南大學打線發揮，比賽前半段積極搶分，首局靠著保送、失誤、接連安打，一口氣打了10人次，攻下6分大局，2局再靠著單局5安、2保送、1失誤，李秉諺敲出2分砲，幫助球隊再添6分，拉開領先差距。

開南大學楊皓然3局開轟，4局開南再靠著保送、安打、失誤，多添1分，開南6局攻勢再起，一口氣再拿5分，提前拿下比賽勝利；開南先發投手張鴻煜投5局飆9K，僅被敲出2支安打、無失分，與余謙聯手壓制，沒讓對手拿下分數。

台東大學今天與吳鳳科大交手，台東大學投打有表現，先發投手潘彥博投5局僅被敲2支安打，投出2次三振，失掉2分皆非責失分，表現亮眼。

台東大學全場敲出14支安打，陳俊仁單場3安3打點，手感最火燙，捕手張肇元有三壘打表現，單場貢獻3分打點，台東大學終場以13比3、7局拿勝，目前春季聯賽維持全勝、沒有敗績。（編輯：張芷瑄）1090418

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