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首頁 / 運動

運用視訊軟體監督 疫情期間美體壇維持藥檢強度

最新更新：2020/04/19 12:51

（中央社洛杉磯18日綜合外電報導）美國反禁藥組織（USADA）為因應2019冠狀病毒疾病封城措施，提出全新隨機藥檢計畫，讓運動員在藥檢人員利用視訊軟體Zoom或FaceTime監控下，自行在家採集血液、尿液樣本。

今日美國報（USA Today）和法新社報導，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情下，美國與世界其他許多國家一樣，實施社交距離等防疫措施，導致反禁藥組織人員無法一如過去，不定期登門對運動員進行無預警藥檢。

這個月稍早，美國反禁藥組織展開「信任計畫2020」（Project Believe 2020），邀請10多名頂尖運動員參與，預計為期8週。

檢驗試劑組將事先寄給運動員，運動員要先等藥檢官員的無預警來電，再當下採集檢體。

血液檢體採集過程須受監督；尿液採檢則可獲得隱私。

血液和尿液檢體需在藥檢官員緊盯之下封存，接著寄至核可實驗室進行分析。

美國反禁藥組織執行長泰加（Travis Tygart）告訴「紐約時報」（New York Times），許多美國頂尖運動選手都迫不及待參與這項實驗性計畫，包括奧運金牌泳將雷德基（Katie Ledecky）、短跑新星萊爾斯（Noah Lyles）、田徑名將菲麗絲（Allyson Felix）等。

泰加告訴「紐約時報」，過去幾個月來他們一直在討論相關計畫，打好基礎，而「2019冠狀病毒疾病加速這個計畫成形，讓我們得以將它推出」。

雷德基本週第一次在她加州的家中自行採檢，表示過程並未讓她有一絲的不自在。

美國反禁藥組織已經在這套機制上建立防護措施，降低舞弊的機會。

例如，儘管採尿過程可享有隱私，但運動員需向監看的官員展示洗手間，也要計時解尿時間、記錄檢體溫度，以減少檢體被竄改或調包的機會。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1090419

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