企甲聯賽高規格防疫 首度雙語轉播

（中央社記者龍柏安台北19日電）受到武漢肺炎疫情影響，全球體壇幾乎全面停擺，台灣企業甲級足球聯賽不受影響如期開踢，聯盟除設定高規格防疫措施，今天首度開放4地直播，甚至破天荒採雙語轉播。

2020華南銀行台灣企業甲級足球聯賽今天進行第1巡迴第2週賽事，比賽在全台4地同步開踢，全採閉門進行，不允許球迷場邊觀賽，仍吸引不少外國媒體採訪。

為讓比賽如期開踢，聯盟在防堵武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）下足苦工，除嚴格規定球員進場前得先量額溫、噴酒精殺菌，且只要進入室內就必須配戴口罩，就連場邊板凳球員席，除總教練外，其他人都須戴上口罩。

中華民國足球協會秘書長方靖仁表示，聯賽上週開踢後，仍有些防疫上的缺失，兩天前足協再次召開臨時領隊會議，針對首週缺失檢討，也希望球團改進，「會議上我們也有提到，如果接下來球員再次違反防疫規定，未來聯盟不排除開罰。」

方靖仁表示，領隊會議中也提到，希望球隊自行監控球員身體狀況，也要求各隊掌握球員行蹤，並柔性勸導盡量避免去人多的地方，若要去夜市、景點，也務必配戴口罩。

本季企甲足球聯賽分4地開踢，首週賽事僅1場直播，其他3地則採取錄影轉播，本週則改成4場全面直播，其中還有1場是採雙語轉播，球迷除可上緯來精采台觀賞直播球賽，其他場次比賽都能在YouTube上的CTFA.TV看得到。（編輯：管中維）1090419