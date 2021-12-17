籃網只剩9人能打 杜蘭特34分領軍退76人

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（中央社紐約16日綜合外電報導）美國職籃NBA球星杜蘭特今天在終場前1分46秒完成「4分打」，突破兩隊平手僵局，整場比賽拿下34分、11籃板、8助攻，助人手短缺的布魯克林籃網114比105擊敗費城76人。

76人在中場前曾落後達20分，第4節前段也還落後11分，但之後兩度將比分扳平。不過杜蘭特（Kevin Durant）在第4節攻下13分，加上籃網強拉尾盤，打出11比2的攻勢，最終仍拿下勝利。

杜蘭特此役又在關鍵時刻展現他的價值。在恩比德（Joel Embiid）終場前1分55秒進球，讓76人以103比103把比數追平時，杜蘭特飆進一記三分球，同時造成哈里斯（Tobias Harris）的犯規，靠他在罰球得手，完成「4分打」的帶領下，籃網要回氣勢。

之後葛里芬（Blake Griffin）飆進三分彈、杜克（David Duke Jr.）兩罰俱中，加上杜蘭特終場前35.2秒再添兩分，最終籃網收下勝利。

杜蘭特此役24投13中獲得34分，這是他本季第13次、連續第4次單場得分達30大關。

籃網已經連兩場比賽有7人因觸發聯盟有關COVID-19的健康暨安全條例缺陣，因此只有9名球員可以出賽。這7人包括先發的哈登（James Harden）、阿德雷奇（LaMarcus Aldridge）、班布里（DeAndre' Bembry），以及替補球員布朗（Bruce Brown）、卡特（Jevon Carter）、強生（James Johnson）、米爾塞普（Paul Millsap）。

籃網的葛里芬和克萊克斯頓（Nic Claxton）都攻下個人本季新高的17分；米爾斯（Patty Mills）貢獻14分；湯瑪斯（Cam Thomas）則進帳11分。

恩比德為76人拿下32分、9籃板、6助攻；塞斯．柯瑞（Seth Curry）挹注了29分；哈里斯只拿下11分。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1101217