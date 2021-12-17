續留中信兄弟與否引關注 王建民：還在規劃

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中職中信兄弟隊二軍投手教練王建民攝影展17日起在彰化縣議會新會館展出，王建民（左）帶領與會人士參觀攝影作品，解說每張照片背後的故事。中央社記者吳哲豪彰化攝 110年12月17日

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（中央社記者吳哲豪彰化17日電）中華職業棒球大聯盟中信兄弟隊二軍投手教練王建民今天表示，明年是否續留兄弟還在規劃，細節部分交由經紀公司處理；至於中職如果增加球隊，他說，對職棒是好事，球賽更好看。

王建民攝影展在彰化縣議會新會館展出，主辦單位辦記者會，邀王建民、彰化出身的兄弟球員林志綱及旅美球員林暉盛對談。

王建民表示，投入攝影感想是不要排斥自己不想要的東西，應打開心胸試試，說不定會有幫助；被問到如果後輩也想學攝影，會給什麼建議？王建民打趣說：「要先買相機。」

王建民接受媒體聯訪說，旅美時期認識攝影記者，才產生攝影興趣，希望大家到彰化欣賞他的作品。

主辦單位指出，攝影展展出到30日。王建民大兒子出生後，想為自己和家人留下回憶，開始拿起相機捕捉生活瞬間，用鏡頭訴說生活中的故事。（編輯：李明宗）1101217