馮紹傑代打建功 富邦U18台北市拿季軍

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（中央社記者謝靜雯新北18日電）新北富邦國際城市U18棒球邀請賽季軍戰，台北市隊投手舒治浩8.1局失1分、優質先發，馮紹傑代打建功，幫助球隊以2比1擊敗新北白隊，拿下季軍，總教練李杜宏直言這是球員辛苦的成果。

富邦U18棒球賽季軍戰台北市隊今天在新莊棒球場與新北白隊交手，台北市隊先發投手舒治浩總計用107球投8.1局，僅被敲出6支安打，投出4次三振、1次四壞保送，失掉1分責失分，好投壓制，幫助球隊拿下勝利。

台北市隊1局上先拿1分，新北白隊1局下靠著張士群三壘打、蔡宇威適時安打送回追平分，兩隊6局打完1比1僵持不下，台北市隊7局靠著保送、短打推進、馮紹傑代打敲出關鍵安打，送回球隊致勝分，幫助球隊拿下勝利。

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台北市隊總教練李杜宏賽後接受媒體訪問表示，此次以陽明高中為單一球隊參賽，從11月底開始，每個禮拜幾乎都有比賽，陣中有5、6名球員身上都有小傷，馮紹傑本來也是先發的球員，但因為右大腿不適，今天讓他板凳待命，7局壘上有人機會就讓他上場，他也算是有長打能力的球員。

李杜宏表示，單一球隊投手戰力比較吃緊，球員們一路磨練是很好的機會，可以打入4強、最後拿下季軍，也算是大家辛苦努力的成果。（編輯：陳政偉）1101218