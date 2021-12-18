PLG高雄鋼鐵人擊敗領航猿 終止2連敗奪隊史首勝

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（中央社記者龍柏安台北18日電）開季苦吞2連敗的高雄鋼鐵人今天靠著下半場火力全開灌進51分，終場以84比64輕取主場首度亮相的桃猿領航猿，除終止2連敗，也拿下隊史在PLG的首勝。

P. LEAGUE+今天一日雙戰，下午先由新北國王在主場新莊體育館，以109比102擊敗上季聯盟總冠軍台北富邦勇士，拿下開季2連勝，傍晚桃猿領航猿在國立體育大學體育館，強碰聯盟新軍高雄鋼鐵人。

高雄鋼鐵人今天上、下半場表現判若兩隊，上半場全隊合力僅拿下33分，易籃後全隊光在第3節就轟下30分，下半場累計豪取51分，反觀領航猿火力依舊沒有復甦，下半場團隊僅拿下34分，成了勝負分水嶺，最終以20分之差落敗。

領航猿今天全場僅拿64分，也追平福爾摩沙台新夢想家在主場開幕戰時，所寫下的聯盟單場最低得分紀錄，而今天領航猿團隊籃板雖以62比55領先高雄鋼鐵人，無奈全場團隊命中率僅28.7%，苦吞開季2連敗。

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鋼鐵人洋將班森（Keith Benson）今天攻下最高的27分，外帶17籃板，而「大三元製造機」塔克（Anthony Tucker）則繳出17分、10籃板與8助攻的準「大三元」成績單，本土則以陳又瑋的12分最高。

領航猿方面則以洋將吉倫（John Gillon）的21分最高，他也是陣中唯一得分超過雙位數的球員，本土則以施晉堯的9分最高，包括關達祐與吳家駿都各添得7分。（編輯：張芷瑄）1101218