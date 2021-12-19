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3巨頭聯手發威 塞爾蒂克趕走尼克[影]

2021/12/19 11:26（12/19 11:41 更新）
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（中央社波士頓18日綜合外電報導）李察遜（Josh Richardson）今晚攻進全隊最高27分，塔特姆（Jayson Tatum）貢獻25分，布朗（Jaylen Brown）23分，3人聯手率領塞爾蒂克以114比107力擒來訪的尼克。

美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克今晚迎戰紐約尼克，兩隊各有6名球隊因為聯盟防疫規定而缺席。

「綠衫軍」塞爾蒂克李察遜挺身而出，除了砍進個人本季新高的27分之外，另有5籃板和4助攻，表見搶眼。塔特姆除了25分進帳外，還搶下9籃板，繳出準「雙十」的成績。

尼克則以福尼耶（Evan Fournier）表現最佳，他面對老東家塞爾蒂克毫不手軟，攻下全場最高的32分，追平個人本季最佳表現。

先前同樣效力塞爾蒂克的尼克後衛沃克（Kemba Walker）先發貢獻29分，可惜後來犯滿離場，影響了尼克的攻擊火力。藍德爾（Julius Randle）有20分，伯克斯（Alec Burks）19分。

塞爾蒂克打完上半場領先15分之多，但尼克第3節急起直追，繳出41比24攻勢，反而領先2分。塞爾蒂克最後一節穩住陣腳，終場以7分險勝，贏得最近6場比賽以來的僅有第2場勝利。

尼克最近陷入低潮，這是他們最近6場比賽中的第5場敗仗。（譯者：嚴思祺）1101219

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