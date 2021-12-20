公牛拉尾盤擊退湖人 德羅森狂轟38分[影]

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德羅森（DeMar DeRozan）19日在第4節攻下19分，整場比賽轟下38分，NBA公牛在主場以115比110擊退湖人。（圖取自twitter.com/chicagobulls）

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（中央社芝加哥19日綜合外電報導）德羅森（DeMar DeRozan）今天在第4節攻下19分，整場比賽轟下38分，加上佛契維奇（Nikola Vucevic）有19分、13籃板的「雙十」成績，讓NBA公牛在主場以115比110擊退湖人。

因為美國職籃NBA的防疫規範，芝加哥公牛有數名球員無法出賽，此役是他們在11日以92比118不敵邁阿密熱火後的首度亮相。在此之前，公牛已有兩場比賽遭延期。

波爾（Lonzo Ball）為公牛挹注19分，卡魯索（Alex Caruso）有17分、9籃板的成績。

詹姆斯（LeBron James）今天有31分、14籃板的「雙十」演出，試圖讓洛杉磯湖人保有競爭力，衛斯布魯克（Russell Westbrook）有20分、9籃板、8助攻，近「大三元」的表現，替補的安東尼（Carmelo Anthony）貢獻了21分，湯瑪斯（Isaiah Thomas）則是拿下13分。

湖人球星戴維斯（Anthony Davis）在球隊17日對上明尼蘇達灰狼的比賽中受傷，經過檢查是左膝內側副韌帶（MCL）扭傷，必須休兵4週，此役是湖人自他高掛免戰牌後的第1場比賽。

德羅森在比賽剩下2分10秒時兩罰俱中，讓公牛109比108領先，隨後湖人發生失誤，公牛有機會擴大領先優勢，但德羅森跳投不進，讓湖人在衛斯布魯克的一記跳投得手後，以110比109領先公牛。

隨後德羅森連拿4分，讓公牛在終場前15.6秒，以113比110領先。之後安東尼及艾靈頓（Wayne Ellington）在三分線外的出手都落空，無法助湖人扳平戰局，讓公牛在波爾兩罰俱中後，以5分之差留下勝利。

公牛、湖人都有好幾名球員因為觸發NBA健康暨安全條例而無法上場，且這樣的情況也延燒到板凳區，湖人總教練伏格爾（Frank Vogel）今天也因此確定無法到場督軍。

曾執掌曼菲斯灰熊及紐約尼克主帥的費茲戴爾（David Fizdale），今天暫時代替伏格爾，率領湖人作戰。（譯者：李晉緯/核稿：陳正健）1101220