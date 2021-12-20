企業射箭聯賽可望增2隊 盼年底前定案

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中華企業射箭聯盟20日舉辦頒獎典禮，頒發冠軍獎盃，聯盟會長邱炳坤（右4）表示，本季聯賽共有6隊參與，希望明年能更蓬勃發展，規模可望再擴大，期待能再新增2隊。中央社記者黃巧雯攝 110年12月20日

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（中央社記者黃巧雯台北20日電）中華企業射箭聯賽3年落幕，聯盟會長邱炳坤今天宣布，本季聯賽共有6隊參與，新賽季規模可望再擴大，希望能在年底前敲定，預期再新增2隊。

中華企業射箭聯賽3年年度總冠軍日前出爐，新竹市愛山林射箭隊拿下總冠軍，寒舍集團挑戰3連霸夢碎，中華企業射箭聯盟今天舉辦頒獎典禮，頒發冠軍獎盃。

企業射箭聯賽由新竹愛山林、新北凱撒、寒舍集團、台中銀行、台南射箭隊、協會青年隊等6隊組成，邱炳坤表示，希望明年能更蓬勃發展，規模可望再擴大，期待能再新增2隊，但他不願透露細節，僅說一切朝著正面發展。

邱炳坤表示，由於還有部分規章制度待釐清與溝通，希望能讓參與的隊伍更有競爭力、均衡發展，他希望能在年底前拍板定案。

今年箭林之王、箭林之后分別由魏均珩（寒舍集團）、蘇思敏（協會青年隊）拿下，而新北凱撒雷千瑩與饒廷宇則獲得黃金混雙獎項；女子天團為協會青年隊的蘇思敏、施孟君、邱意晴，男子天團為新竹愛山林的鄧宇成、陳宸、林子翔。

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魏均珩今年東京奧運幫助射箭男團拿下銀牌，到世錦賽率領台灣射箭反曲弓男子代表隊摘銅，今年企業聯賽勇奪箭林之王獎項，他認為，儘管帳面上成績還不錯，但過程還有很多進步空間，接下來會繼續改進。

魏均珩與湯智鈞、羅偉旻在2018年雅加達亞運勇奪男子反曲弓男團金牌，談到對2022年杭州亞運期待，魏均珩強調，先選上國手再說，目前先專注在亞運國手選拔賽。（編輯：張雅淨）1101220