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獅隊釋出林其緯等4人 另4人會再談續約

2021/12/21 15:03
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（中央社記者謝靜雯台北21日電）中職統一獅隊繳交60人保留名單，有8人沒在保留名單中，其中投手林其緯、野手鄧志偉、黃恩賜和黃紹熙被釋出，獅隊領隊蘇泰安說，其餘4人若沒有其他球團接觸，會再談續約。

中華職棒各隊昨天繳交60人保留名單，統一獅隊有8名球員沒有在保留名單內，獅隊領隊蘇泰安今天表示，由於球隊現在人數滿多的，不可能全部球員都放入保留名單中，確定4名球員釋出，其餘4名球員如果沒有其他球團接觸，獅隊會再談續約。

獅隊釋出名單中，37歲投手林其緯是2008年中職新人王，職棒生涯從興農牛隊開始，2015年加入獅隊，林其緯2019年球季單季投出11次中繼成功，但今年整季沒有一軍出賽機會。

野手鄧志偉近年出賽機會不多，今年一軍出賽6場，總計9打數沒有敲出安打。野手黃恩賜近年出賽機會也不多，去年整季一軍5場出賽，今年3場出賽總計6打數敲出1支安打。

野手黃紹熙是前興農牛隊退役球星黃忠義的兒子，2019年選秀第6輪獲得指名，今年11月20日中職生涯首度亮相，也是唯一1場一軍出賽紀錄，2打數敲出1支安打，季後被釋出。（編輯：張雅淨）1101221

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